La Paganese allo stadio VIII Settembre non va oltre l’1-1 contro la Lupa Frascati e riapre la corsa alla promozione diretta in Serie C. Gli azzurrostellati dopo appena 13 minuti subiscono la rete dello svantaggio su calcio di rigore realizzato da Persano. Dopo una gara sofferta per gli ospiti e ben giocata dai padroni di casa arriva il pareggio all’89’ con D’Agostino. Il numero 10 trasforma il secondo penalty del match e ristabilisce la parità. La squadra di mister Giampà, dunque, mantiene il primato ed arriva a quota 65 punti in classifica.

La cattiva notizia per la Paganese, però, arriva dal campo dell’Atletico Uri, dove il Sorrento conquista i 3 punti grazie alla rete di Scala ad inizio partita. I rossoneri conquistano 3 punti d’oro che gli permettono di riportarsi a -1 dalla capolista. Saranno decisive le ultime due giornate per decretare chi salirà direttamente tra i professionisti. Un duello ormai che vede come protagoniste solo Paganese e Sorrento, dato che la Casertana è stata sconfitta dall’Angri ed è rimasta a quota 55 punti.

Gli azzurrostellati, padroni del proprio destino, saranno obbligati a vincere contro Pomezia e Tivoli per essere promossi in C. Discorso diverso, invece, per il Sorrento; infatti i rossoneri dovranno sperare in un passo falso dei biancoazzurri e vincere comunque le ultime due gare. La squadra di Maiuri la prossima settimana incontrerà la Lupa Frascati, mentre nell’ultima giornata dovrà superare l’Angri. Che fosse un girone di fuoco ed avvincente non lo scopriamo certamente questa settimana, ma la sfida al vertice e la lotta salvezza lo rendono unico.