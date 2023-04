Sport. US Angri, che carattere! Blitz salvezza a Caserta

La vittoria in rimonta in trasferta per 2-1 dei doriani avvicinano la salvezza ad un risultato positivo nelle prossime due giornate, è glorioso il ritorno di mister Sanchez

Le motivazioni dell’Angri superano il bagaglio tecnico della Casertana, allo stadio “Pinto” avviene l’impresa e ora la salvezza è ad un passo. I falchi passano subito in vantaggio, ma i doriani di mister Sanchez sono bravi a non vacillare davanti al possesso avversario e nel secondo tempo sono cinici con Barone e Fiore. Un altro capolavoro tattico per Sanchez, che con il suo nuovo 4-4-2 riesce a coprire il centrocampo straripante dei rossoblù.

Primo tempo

All’inizio del match la pressione dei padroni di casa attecchisce subito sulla difesa doriana, che al minuto 12 perde alle spalle Bollino, che riesce ad insaccare di testa da un cross dalla sinistra. Il predominio territoriale è della Casertana, con l’Angri puntuale a coprire gli spazi e a partire con pericolosi contropiedi giostrati dal duo Barone-Varsi. E’ però Della Corte ad avere le occasioni più interessanti degli ospiti nel primo tempo su calci piazzati, quando nel giro di poco più di un minuto intorno al ventesimo svetta due volte di testa, con il pallone che sfuma però sul fondo.

Secondo tempo

La Casertana continua a sciorinare calcio nel secondo tempo, ma Bollino, Matese e Ferrari non riescono ad essere lucidi negli ultimi dieci metri. Spietati invece i grigiorossi al minuto 58, quando Della Corte dalla destra fa partire una sciabolata verso Varsi, che nonostante l’altezza riesce di sponda ad appoggiare per Vincenzo Barone, che con un tap in segna il temporaneo 1-1. A sublimare il sogno il giovane Simone Fiore, che al minuto 65 si rende protagonista di una rete che può fare la storia della stagione. Il classe 2004 è bravo a pressare la difesa avversaria, che gli concede un pallone in zona pericolosa che viene addomesticato e poi piazzato alle spalle di Prisco. La Casertana continuerà a creare difficoltà in zona Esposito, ma la retroguardia regge per tre punti fondamentali per la lotta salvezza.

Le parole di Sanchez

Il mister dei doriani Luigi Sanchez nel post partita è un fiume di orgoglio verso i propri ragazzi e verso una piazza che con oltre 500 presenze ha supportato a Caserta la squadra in un’impresa. L’inizio con il 3-5-2, passato a due linee a quattro nel secondo tempo con l’inserimento di Umile è stato il suo capolavoro tattico. Ma solo la voglia e l’applicazione dei ragazzi ha realizzato il sogno. “I ragazzi hanno avuto le palle ottagonali” dichiara senza mezzi termini Sanchez “La partita è stata difficilissima, ci hanno fatto girare la testa ma non abbiamo mai perso la bussola. Abbiamo sempre attaccato bene i secondi pallone, tecnicamente quando avevamo palla dimostravamo di essere pericolosi. Dobbiamo ora continuare contando sulla forza di questa piazza, composta da un supporto straordinario”.