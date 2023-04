Angri. Aurora ha bisogno di noi, è affetta da una malattia rara, aiutiamola!

I genitori hanno lanciato una raccolta fondi per salvare la propria bambina, affetta da una malattia rara e che ha bisogno di cure speciali. Ecco come donare.

I genitori hanno lanciato una raccolta fondi per salvare la propria bambina che ha bisogno di cure speciali. Ecco come donare.

Aurora è una bambina affetta da una patologia metabolica molto rara che viene contraddistinta con la sigla NKH, ovvero l’iperglicinemia non chetotica, che le impedisce di smaltire la glicina che, accumulandosi, diventa tossica per il suo organismo. Nomi e sigle che ai tanti non rappresentano grande significato, ma se solo si prova a fare un giro sui motori di ricerca di internet, si scopre quanto difficile e complicata sia questa malattia.

I genitori Alfonso e Rossana, insieme a tutta la famiglia Bruno, si sono mobilitati per cercare di dare una speranza alla loro bambina e sono desiderosi di poterla veder crescere felice e sana.

Come tutti i genitori che vogliono il meglio per i loro figli, Alfonso e Rossana hanno iniziato questo percorso confidando nella bontà di tutti. Si tratta di aprire il cuore e di fare una donazione anche piccola che servirà a accendere una luce di speranza verso un cammino che, se percorso da soli, diventa difficile.Ogni contributo sarà un gesto enorme di amore e di solidarietà verso la piccola Aurora, che l’aiuterà ad alleviare, anche di poco, le sofferenze e gli impedimenti che questa malattia porta con sé.

L’appello dei genitori di Aurora

“Le nostre/vostre donazioni sono importanti sempre, ma ora sono fondamentali: per ND Day 2023 sono stati stanziati 250.000 dollari che andranno assegnati alla patologia che avrà il maggior numero di donatori. L’importo minimo è di 5 dollari, bastano quelli! Abbiamo bisogno di chiunque possa farlo perché più siamo, più forti diventiamo!”

Aurora merita un futuro roseo, un futuro più certo. Un futuro dove combattere la sua malattia diventi normalità e magari, un giorno, grazie anche al nostro aiuto, diventi più facile sconfiggere questo male raro.

Glielo auguriamo tutti, anche ai genitori, e possiamo dimostrarlo concretamente con le nostre donazioni. Sono certo che Angri risponderà all’appello della sua famiglia.

Vi lascio qui il link per la donazione https: //notredameday.nd.edu/…/kaitlin-urban-49009e81 ricordando a chi vuole dare il suo sostegno che è importante scrivere “NKH AMT” nella sezione “Aggiungi un messaggio pubblico a questa donazione”.

Chi può faccia una donazione.

Chi non può ci aiuti a condividere questo messaggio. Grazie per ciò che farete, indistintamente! Forza Aurora

Il messaggio del Sindaco Cosimo Ferraioli

Anche il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, ha condiviso, attraverso le sue pagine social, il messaggio dei genitori della piccola Aurora e allo stesso tempo ha chiesto sostegno e aiuto non solo per la piccola Aurora.

“Mi unisco all’appello dei nostri concittadini Rossana e Alfonso, genitori della piccola Aurora, e di tutta la famiglia Bruno, per aiutare questa bellissima bambina di solo un anno affetta da una patologia metabolica molto rara (NKH), ovvero l’iperglicinemia non chetotica, che le impedisce di “smaltire” la glicina che, accumulandosi, diventa tossica per il suo organismo.

Possiamo aiutare concretamente la piccola Aurora, e le altre anime innocenti nella sua stessa condizione, sostenendo l’Università Notre Dame e la “The Jack Richard Urban Foundation”, due delle poche istituzioni al mondo ad aver iniziato la sperimentazione e la ricerca per trovare una cura per l’NKH”.

Aldo Severino