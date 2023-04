Sant’Egidio. Sospensione idrica e chiusura plesso scolastico di Orta Loreto

La comunicazione

GORI acqua ha comunicato che, nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa idrica, è in programma un intervento sulla rete del Comune di Sant’Egidio Monte Albino.

I disagi: data e ore

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 09.00 alle 16.00 di mercoledì 26 aprile 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

TRAVERSA I VIA NAZARIO SAURO, VIA ALFONSO ALBANESE, VIA ALFONSO TORTORA, VIA GIOVANNI FALCONE, VIA GIUSEPPE MAZZINI, VIA GUGLIELMO PEPE, VIA NAZARIO SAURO, VIA NAZIONALE, VIA QUARTO, VIA SANT’ANTONIO DI LORETO, VIA TAURANO e TUTTE LE RISPETTIVE TRAVERSE

Chiusura plessi scolastici

Il disservizio riguarderà dunque anche il Plesso di Orta Loreto e dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo”. Per questa ragione, con propria Ordinanza n. 7 del 24.04.2023, il Sindaco Antonio La Mura ha disposto la chiusura del Plesso di via Mazzini – Scuola dell’infanzia e Scuola primaria e secondaria di primo grado per il giorno 26 aprile.