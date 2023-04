Angri. L’appello dell’assessore D’Aniello, il 5 X mille a favore del Comune

"Le risorse raccolte saranno investite in attività sociali di cui beneficerà la cittadinanza che si trova in contesti di difficoltà sociali o economiche".

Anche quest’anno c’è la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, Irpef, per finanziare attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Ricordiamo che la scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa all’8 per mille, in quanto entrambe possono essere espresse.

Con le risorse del 5×1000 che i cittadini sceglieranno di destinare al Comune di Angri, saranno assicurate risorse per sostenere attività sociali per cittadini fragili, alle famiglie, all’assistenza agli anziani e ai disabili e, più in generale, a migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nella nostra collettività.

L’appello dell’ assessore Maria D’Aniello

«Donare al Comune il 5 per mille – spiega l’Assessore alle politiche sociali Maria D’Aniello aiuterà a mantenere il livello di protezione sociale sempre più alto, Il 5 per mille è quindi una forma di collaborazione e di sostegno economico che il cittadino decide di riconoscere. Le risorse raccolte saranno totalmente investite in attività sociali di cui beneficerà la cittadinanza che si trova in contesti di difficoltà sociali o economiche, andando a potenziare le già numerose attività svolte dal servizio sociale, peraltro in crescita».

Per cui faccio un appello accurato non solo ai cittadini, ma anche ai commercialisti, ai caf , ai patronati, di informare i loro clienti quando si rivolgono per la compilazione delle dichiarazioni fiscali ( mod. 730 e modello unico) a devolvere il 5 per mille al comune di Angri.

Un atto di generosità e di amore per il proprio paese.