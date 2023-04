Angri. Triennio 2023-2025, opere per 60 milioni di euro

A tanto ammonta l'importo del programma triennale 2023-2025 approvato dalla giunta Ferraioli. Un piano ambizioso caratterizzato da investimenti elevati la cui concreta realizzazione non è però certa, come spesso capita.

Opere per circa 60milioni di euro.

L’importo totale è suddiviso per le tre annualità: poco più di ventitrè milioni per il 2023, circa venti milioni per il 2024 e poco più di sedici milioni per il 2025. Si tratta di risorse già stanziate in bilancio frutto anche di finanziamenti provenienti da enti sovracomunali.

Numerosi gli interventi che sono superiori ad un milione di euro. Per il 2023 destinati dodici milioni e mezzo per il prgramma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in località Badia-Ardinghi, circa cinque milioni per il Parco dell’accoglienza, un milione e trecentomila euro per l’edificazione di un asilo nido nel plesso scolastico di Via Dante Alighieri e un milione trecentosessantanovemila euro per la sistemazione idraulico-forestale del torrente Sant’Alfonso.

Per il 2024 le due opere il cui importo supera i cinque milioni di euro sono la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio scolastico Galvani e la variante alla Strada Provinciale dei Goti a seguito dello svincolo autostradale Angri Sud. Nel 2025, infine, immaginati lavori importanti con attinenza alla realizzazione di un nuovo viadotto in via delle Fontane, alla messa in sicurezza del sistema viario comunale e ad opere relative all’edilizia sportiva a Fondo Caiazzo con riferimento anche allo stadio Novi.

Il tempo dirà se si tratta del solito libro dei sogni privo di valore sostanziale.

Pippo Della Corte