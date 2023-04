San Marzano sul Sarno. Al via il progetto “Sport nei Parchi”

San Marzano sul Sarno apre “Sport nei Parchi”, primo nel salernitano

Gianluca Ceglia, campione di pugilato, terrà a battesimo la cerimonia con Mariangela Correale e Giusy Sbaglio, atlete della Nazionale italiana paralimpica FIDS Sabato, 29 aprile 2023 – ore 9:00 – 13:00

Gianluca Ceglia, ex campione italiano e dell’Unione Europa di pugilato, impegnato per la boxe sociale al motto “con lo sport si diventa migliori” insieme a Mariangela Correale e Giusy Sbaglio, campionesse italiane di Danza Sportiva paralimpica, animeranno la presentazione del progetto “Parchi” in Via E. Berlinguer a San Marzano sul Sarno.

“Sport nei Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e i comuni beneficiari e attori, sabato 29 Aprile 2023 vedrà l’apertura di un nuovo capitolo di “Urban Sport Activity e Weekend” a San Marzano sul Sarno.

Il Comune entra nella “Palestra a cielo aperto di Sport e Salute”, che abbraccia tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport praticato nelle piazze e negli spazi verdi all’aperto, e ha scelto di aderire a un nuovo modello di fruizione dei parchi che offre attività sportiva gratuita durante i fine settimana, tutti Sasenza limiti di età.

Sabato, dalle ore 9:00 inizieranno le attività sportive (Pallavolo, Tennistavolo, Dama, Fitness, Scacchi, Danza Sportiva, Danza Paralimpica, Sitting Volley, Volley 53, Calcio, Pallacanestro) dirette dalle ASD/SSD beneficiarie dei fondi del progetto (ASD Sporting Agro, ASD MA.GA Sport&Social, Opes Danza SSD ARL, ASD New Volley San Marzano, ASD San Marzano Calcio, ASD Basket San Marzano). A presentare l’iniziativa e il programma un momento istituzionale con: Carmela Zuottolo – Sindaca del Comune di San Marzano sul Sarno; Mariano Ciancia – Consigliere con delega allo

Sport; Giovanni Maria Cuofano – Rappresentante Anci Campania; Francesca Merenda –

Coordinatrice Regionale Sport e Salute Campania; Francesco Tescione – Coordinatore Sport nei Parchi San Marzano sul Sarno. Gli sportivi Gianluca Ceglia, Mariangela Correale e Giusy Sbaglio interverranno e coinvolgeranno i partecipanti per una mattina di sport all’aperto, assieme.

“Parchi” nella regione Campania ha ottenuto un contributo complessivo di 145.200 euro da Sport e Salute S.p.A. di cui 27.800 contribuiti dai comuni risultati idonei. San Marzano sul Sarno, ad oggi, rappresenta l’unica piazza della provincia di Salerno a far praticare Urban Sport Activity e Weekend.

“La società è sempre attenta ai territori – dice il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli – perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport di Tutti Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.

Per la Sindaca Carmela Zuottolo aver aderito al progetto nazionale significa rendere lo sport davvero di tutti. “Perché unisce soprattutto i giovani. Perché lo sport, come la scuola, educa e contribuisce a veicolare quei messaggi positivi che incidono notevolmente sulla formazione dei giovani. Non bisogna dimenticare, infatti, che lo sport è un insieme di regole e chi pratica lo sport viene educato a rispettare le regole. Poter vedere tanti bambini e ragazzi praticare in città diverse discipline sportive riempie di gioia chi amministra una città. Lo sport è salute, è vita e dobbiamo fare in modo che sia veramente alla portata di tutti, anche perché le bambine e i bambini di oggi possono diventare i campioni del futuro.”