Salerno. Giovane donna violentata. In manette un nigeriano

Nella giornata di ieri il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha convalidato, su richiesta della Procura della Repubblica, il fermo di indiziato di delitto eseguito in data 23 aprile dalla Polizia di Stato nei confronti del cittadino nigeriano F. C., disponendo altresì l’applicazione della misura cautelare in carcere.

L’accusa di violenza sessuale

L’uomo risulta indagato per il reato di violenza sessuale commesso in danno di una giovane donna italiana, fatto commesso nella mattina di sabato 22 aprile, quando il predetto avrebbe molestato la donna in prossimità di un esercizio commerciale.