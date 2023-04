A Sarno approvato il Rendiconto per la gestione 2022.

L’approvazione

Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale ha approvato, con i soli voti della maggioranza, il Rendiconto per la gestione 2022, con il parere favorevole dell’organo di revisione.

Si tratta di un obiettivo primario che questa Amministrazione ha raggiunto ben prima della scadenza del 30 aprile prevista dalla legge e che ha prodotto anche nel 2022 un avanzo di amministrazione.

Le parole del sindaco Canfora

Questo il commento del Sindaco, Giuseppe Canfora: ”Siamo molto soddisfatti dell’approvazione del Rendiconto 2022 anche per aver portato all’approvazione del Consiglio il documento ben prima della scadenza del 30 aprile prevista dalla legge. Ciò assume una grande importanza poiché, in questo modo, ci sono le migliori condizioni per proseguire con l’attività amministrativa, programmando i futuri interventi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Lavoro costante e proficuo

Possiamo quindi affermare che le risultanze numeriche del Bilancio di Rendiconto 2022 rappresentano in modo chiaro e puntuale tutta l’attività svolta da questa Amministrazione nell’anno appena trascorso ed evidenziano il frutto di un lavoro costante e puntiglioso messo in campo da tutti i settori.

Ringraziamento alla Giunta

Mi sembra quindi doveroso ringraziare la Giunta, la maggioranza anche per l’indispensabile lavoro preparatorio svolto nelle Commissioni consiliari e gli uffici comunali per l’ottimo lavoro di squadra che ci ha consentito di centrare questo importante traguardo. Inoltre, i “numeri” contenuti nel documento sono la dimostrazione della bontà delle nostre scelte economico-finanziarie, che non sono legate esclusivamente alla congiuntura ma che guardano anche al futuro, preoccupandosi di mantenere stabilmente i conti in ordine, di destinare risorse per gli investimenti e di garantire sempre servizi di qualità”.

Il commento dell’assessore Squillante

Conferma l’Assessore al Bilancio, Francesco Squillante: “Mi unisco alle parole del Sindaco, che ha giustamente sottolineato l’importanza del lavoro svolto fino ad ora e il senso di responsabilità dimostrato da tutti coloro che, insieme a noi, hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati.

Ora, dopo anni di scelte e politiche pubbliche che si sono dimostrate sostenibili, possiamo affermare che è stato un percorso impegnativo, ma necessario per garantire un futuro di tranquillità alla città di cui siamo tutti orgogliosi e per il quale continueremo a lavorare ancor più alacremente fino alla fine del mandato amministrativo”.