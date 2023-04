Sarno. Approvato il Piano aggiornato di Protezione Civile

"Un ringraziamento per il lavoro svolto all'ufficio di Protezione Civile nelle persone di Antonio Ascolese, oggi in quiescenza, dell'ing. Valerio Musco, della dott.ssa Francesca Del Sorbo, del geologo Osvaldo Nelson e dell'ing. Giuseppe Langella"

Con propria deliberazione del 26 aprile 2023, il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile, a darne comunicazione sono il sindaco Canfora insieme al vicesindaco con delega alla Protezione Civile Roberto Robustelli.

L’approvazione

Si tratta di uno strumento dinamico, che va aggiornato ad ogni mutata condizione del territorio, in particolare dopo ogni calamità con l’obiettivo di mitigare e contrastare i rischi naturali nonché di gestire le situazioni di emergenza garantendo, in tali circostanze, il mantenimento degli standard di vita messi in crisi. Esso rappresenta lo strumento che fornisce ai cittadini le informazioni necessarie per affrontare i diversi scenari di rischio e sull’organizzazione dei servizi di protezione civile del territorio.

Pericolosità e rischio presenti sul territorio

L’attuale versione del piano di protezione civile si apre con una introduzione, recante i dati di approvazione e una sintesi del piano; il primo capitolo è dedicato all’inquadramento territoriale, ai dati di base e all’individuazione degli scenari di pericolosità e rischio presenti sul territorio: in primis quello idraulico e idrogeologico (frana), poi il rischio per incendi da interfaccia; il rischio simico, il rischio vulcanico, ma anche industriale e chimico.

Il secondo capitolo illustra le strutture amministrative e operative della Protezione Civile Comunale; il terzo ha ad oggetto il sistema di allertamento ed il quarto, infine, rappresenta il cuore del piano, occupandosi del modello di intervento e delle procedure da attuare in fase di emergenza.

L’appendice

A corredo del piano sono allegati l’Appendice delle Tabelle, gli elaborati grafici e le schede di approfondimento sul sistema di intervento.

Informazione indispensabile

Per una corretta gestione dell’emergenza è indispensabile che la popolazione sia informata in anticipo sui rischi ai quali è esposta, sui piani d’emergenza, sulle istruzioni da seguire in caso d’emergenza e sulle misure da adottare. L’informazione è uno degli obiettivi principali cui tendere nell’ambito di una concreta politica di riduzione del rischio: infatti, il sistema territoriale, risulta essere tanto più vulnerabile, rispetto ad un determinato evento, quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione riguardo alla fenomenologia dell’evento stesso, al suo modo di manifestarsi e alle azioni necessarie a mitigarne gli effetti. Per tali ragioni, con la pubblicazione della delibera consiliare di approvazione, il Piano di Protezione Civile sarà inserito in una sezione dedicata sulla home-page istituzionale del Comune di Sarno, con il link alle informazioni e ai documenti allegati.

Procedure di comunicazione

Si procederà poi alla definizione di ulteriori procedure di comunicazione, in considerazione delle risorse disponibili. Tra gli obiettivi prioritari vi è quello di portare il piano di protezione civile tra i banchi di scuola, organizzando cicli di incontri con la popolazione scolastica con l’ausilio di schede situazionali da proporre agli studenti.

I ringraziamenti all’ufficio di protezione civile

E’ doveroso un sentito ringraziamento per il lavoro svolto all’ufficio di protezione civile nelle persone di Antonio Ascolese, oggi in quiescenza, dell’Ing. Valerio Musco, della Dott.ssa Francesca Del Sorbo, del Geologo Osvaldo Nelson e dell’Ing. Giuseppe Langella.