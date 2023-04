Scafati. Al Caccioppoli la rilettura della tragedia greca (video)

Dall’Antica Grecia alla società contemporanea, il liceo Renato Caccioppoli di Scafati mette in scena “Le Troiane” per ribadire valori fondamentali dei diritti umani. La rappresentazione della tragedia che mette al centro il dolore della guerra diventa un progetto per i ragazzi della IV A e B dell’indirizzo classico coordinati dalla professoressa Antonietta Scarpato. Un successo il debutto al teatro San Francesco di Scafati, si replicherà a maggio in occasione del festival INDA giovani a Siracusa.

Guarda anche Angri. Lavori alla rete idrica e chiusura di Via Don Minzoni (video)

L’opera

L’opera, che descrive le vicende posteriori alla guerra di Troia, è un manifesto classico dei diritti umani calpestati irrimediabilmente dalla guerra, una denuncia sociale quanto mai attuale dopo oltre due millenni.







La ricostruzione

Gli studenti attraverso un progetto PCTO hanno ricostruito nei minimi dettagli l’opera del quinto secolo a.C., non solo da un punto di vista teatrale, ma culturale in senso lato. In due anni i gruppi a lavoro hanno studiato e rielaborato il testo di Euripide, facendo ricerca sui costumi del tempo, delle musiche e delle coreografie tradizionali del coro greco.









Una nuova performance degli studenti

Una prova di formazione larga e programmatica per il liceo scafatese, che si prepara a presentare la sua opera il 27 maggio alla presenza dell’Università IULM di Milano, all’istituto Ferraris di Taranto e alla Compagnia Teatrale Unicalabria. Un orgoglio cittadino ribadito dalla presenza del commissario prefettizio del comune Antonio D’Acunto.

Il servizio è di Alfonso Romano