Sarno. 25° Anniversario della tragedia del 5 Maggio 1998

5 Maggio 1998 – 5 Maggio 2023. Il 25esimo Anniversario nel ricordo e commemorazione delle 137 vittime, con il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria ai soccorritori e riflessione e tavolo tecnico sul rischio idrogeologico e la messa in sicurezza.

Le parole del sindaco

“La memoria è un valore inestimabile che va coltivato e tramandato – dichiara il Sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora -. È pura umanità ed alto senso di coscienza civica. Rappresenta conoscenza, riflessione. Ed è colonna per il Futuro. La Città di Sarno ha forte in sè l’immagine del 5 Maggio del 1998, con essa anche tutti i momenti legati ai giorni successivi, agli anni che sono seguiti. E, quindi, dalla tragedia, alla ricerca di sopravvissuti e vittime, dalla forza raccolta da questa comunità per rinascere, alle opere di ricostruzione dei compatito abitativi e quelle idrauliche di messa in sicurezza del territorio.

Una comunità unita nel dolore e nella speranza, nella sofferenza e nella voglia di andare avanti.

Una comunità solidale e generosa che ha raccolto altruismo.

Dai soccorritori: forze armate, forze dell’ordine e volontari.

Il mio pensiero in ogni istante alle vittime, ai familiari. Alle loro lacrime che si mescolano ogni giorno al coraggio.

Il mio grazie ai soccorritori. Tutti.

Per questo 25esimo Anniversario abbiamo voluto fortemente che il 5 Maggio rappresentasse forte la memoria di Sarno, dei sarnesi e non solo.

Il nostro ringraziamento a quanti arrivarono sul nostro territorio martoriato per portare aiuto, sostegno e supporto diventa quest’anno un segno tangibile con il conferimento della cittadinanza onoraria. Da parte mia, dell’Amministrazione tutta, da parte della Città di Sarno.

La commemorazione e le manifestazioni

Per il 25esimo Anniversario degli eventi franosi del 5 e 6 maggio – afferma il primo cittadino di Sarno – , il Comune di Sarno e l’Amministrazione Comunale, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Protezione Civile, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, la Protezione Civile della Regione Campania, l’Ordine Nazionale Geologi, il Forum Giovani, la Pro – Loco Sarno e il Museo Archeologico della Valle del Sarno, la Diocesi Nocera-Sarno – l’Associazione Vittime RINASCERE e l’Associazione Culturale IL DIDRAMMO e Mudif – l’I.C. “De Amicis-Baccelli”- l’I.C. Sarno-Episcopio – la Banda “Città di Sarno” – l’IIS “Cuomo-Milone” – l’I.C. “Giovanni Amendola”, la Fattoria “Il Cavaliere” di Michelangelo Corrado, la Sarno Servizi Integrati, Agro Solidale, l’Ente Parco Fiume Sarno, il Consorzio di Bonifica Integrale, organizza dal 1° al 6 Maggio 2023 una serie di eventi, manifestazioni ed iniziative di commemorazione, riflessione, confronto”.