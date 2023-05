Angri. L’idea: una nuova strada al posto del terzo binario ferroviario (video)

Angri. L’idea: una nuova strada al posto del terzo binario ferroviario

Arriva la richiesta di cessione area occupata del binario dismesso a Rete Ferroviaria Italiana. In una nota del sindaco Cosimo Ferraioli viene fatta richiesta a RFI di potere cedere il binario dismesso e che consentirebbe di realizzare una strada di collegamento tra il prolungamento di Corso Vittorio Emanuele, la Traversa Ferrovia e l’area PIP comunale di Via Nazionale dove è stato già realizzato il sottopasso ferroviario della linea storica Napoli – Salerno. La proposta di acquisire il binario dismesso, importante per il miglioramento della viabilità e l’allargamento della traversa ferrovia adiacente alla linea ferroviaria partire da Corso Vittorio Emanuele è stata già precedentemente avanzata dal gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” come sostiene Domenico D’Auria.

Guarda anche Nocera Inferiore. Antonio Romano no al retroporto sul territorio (video)







Il progetto

Ci sarebbe già un progetto di massima per la realizzazione dell’arteria tanto che il primo cittadino Cosimo Ferraioli ha inserito anche tra le azioni progettuali del Masterplan firmato nelle scorse settimane in regione alla presenza del presidente Vincenzo De Luca. L’opera rientrerebbe nei migliorativi della mobilità dell’agro nocerino sarnese, da tempo in affanno anche sotto questo punto di vista.

Il servizio è di Aldo Severino