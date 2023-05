Pagani. Manutenzione scolastica lavori per circa 90 mila euro

Pagani. Manutenzione scolastica cittadina giovedì la consegna dei lavori per circa 90 mila euro

Manutenzione scolastica cittadina: prevista il prossimo 4 Maggio la consegna dei lavori alla ditta Zara Appalti Srl, impresa appaltatrice, per un totale di 87.500 euro, per i plessi scolastici S. Giuseppe Artigiano di via S. Erasmo, plesso Rodari in piazza S. Alfonso, plesso Collodi di via Filettine, plesso S. Alfonso di via Trento.

I fondi utilizzati

Saranno utilizzati i fondi SIEI (Sistema Regionale Integrato di Educazione e Istruzione) dell’annualità 2020 per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria su alcuni plessi scolastici cittadini attenzionati.

Il cronoprogramma

Il cronoprogramma dei lavori eseguito dall’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Pagani, con il coordinamento del vicesindaco con delega Augusto Pepe e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariastella Longobucco, prevede una manutenzione a risoluzione delle problematiche più gravi che interessano le scuole cittadine.







Il lavoro ai plessi

In particolare sul plesso S. Giuseppe Artigiano si procederà con la risoluzione delle infiltrazioni piovane provenienti dal tetto, attraverso la rimozione del manto impermeabile di copertura, con posa in opera del doppio strato di impermeabilizzazione e vernice protettiva.









Impermeabilizzazione che si opererà anche nelle zone oggetto di infiltrazioni piovane nel plesso Rodari, dove sarà realizzata anche una pensilina di copertura in alluminio e policarbonato sulle scale lato Est della struttura scolastica a protezione degli alunni della sezione materna.









La rimozione parziale dell’attuale manto di copertura sarà effettuato anche al plesso Collodi, in particolare nella zona Sud dell’edificio, con posa in opera di doppio strato di impermeabilizzazione e applicazione di vernice protettiva. Inoltre anche in questo edificio scolastico si procederà con la realizzazione di una pensilina di copertura che interesserà le scale di emergenza al lato Nord della struttura.







Cospicui lavori di manutenzione interesseranno anche il plesso S. Alfonso di via Trento, con la manutenzione dei servizi igienici, il deposito annessi alla seconda palestra del plesso, la spicconatura dell’intonaco del cornicione lato Ovest, già oggetto di messa in sicurezza di recente, l’impermeabilizzazione dei locali spogliatoio e deposito della seconda palestra annessa all’istituto per la risoluzione delle gravi infiltrazioni piovane di cui risente la struttura scolastica.

Pepe

«Questi sono tutti lavori che l’amministrazione De Prisco ha inteso effettuare per garantire alla popolazione scolastica le migliori condizioni possibili e che vedranno l’esecuzione e il completamento nel giro di circa 60 giorni – ha dichiarato il vicesindaco Pepe – ovviamente si tratta di fondi del 2020 e altre progettazioni sono già in essere per l’annualità successiva».







Longobucco

«Abbiamo lavorato insieme agli uffici in tutti questi mesi, mantenendo sempre costante il contatto con i dirigenti scolastici cittadini, perché le scuole del territorio ottenessero la manutenzione necessaria. Ovviamente c’è ancora tanto da fare e lo faremo il prima possibile, raccogliendo le esigenze di studenti e dirigenti». ha dichiarato l’assessore Longobucco.

CS