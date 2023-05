Angri. Si presenta il libro: “Sembra ieri” dell’angrese Mario Longobardi Bagnale

Sabato 6 maggio alle ore 18.00 presso il Castello Doria, luogo simbolo della nostra città, ci sarà la prima presentazione ufficiale del romanzo “Sembra ieri” dell’angrese Mario Longobardi Bagnale.

Il romanzo è ambientato ad ANGRI: sono citati alcuni monumenti storici come quello in ricordo della guerra mondiale e del terremoto del 1980 e personaggi angresi di forte rilevanza come il Santo Alfonso Maria Fusco, l’Insigne Collegiata di San Giovanni Battista e le suore Battistine. Vi sono personaggi attualmente vivi ed altri scomparsi prematuramente. Si descrive la bellezza del “Chianiello”, del Castello Doria e i suoi giardini, le vie o vicoli storici di Angri, in particolare Via Cristoforo Colombo “Le palazzine delle cambiali” dove vivono i personaggi protagonisti; Piazza Annunziata, via Ardinghi, via Zurlo, Corso Italia, via Crocifisso. etc.

È stato girato anche un cortometraggio ad Angri con musica del musicista Antonello Aversa (Funghetto), la cantante Nuccia Paolillo con il testo dell’autore del romanzo che sarà presentato in anteprima nella presentazione ad Angri, la quale sarà l’inizio di un giro per l’Italia, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia.

Il romanzo è dedicato ad Angri e ai suoi figli: l’autore ha dedicato la sua opera a Romolo Coppola e Mario D’Amaro, suoi intimi amici e prematuramente scomparsi.

Non si può mancare