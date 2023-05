Nocera Inferiore. Trasferimento del mercatino rionale, i lavori

Trasferimento del mercatino rionale da piazza Trieste e Trento al rione Casolla. Partono i lavori per gli stalli per la predisposizione dell’area per l’accoglienza degli ambulanti e le opere di intervento dei lavori stradali in via Apicella per la realizzazione della segnaletica stradale.

Stop al tranisto

La zona sarà interdetta alla circolazione dal 4 al 6 maggio dalle 7 alle 17 nel tratto di via Apicella compreso tra via Iodice e via Vitolo.







Attenzione anche agli ambulanti senza posto fisso

Segue lo svolgimento delle procedure l’assessore alle Attività produttive, Renato Guerritore che assicura anche delle migliorie, come richiesto a più riprese dai rappresentanti dei commercianti non a posto fisso.

RePol