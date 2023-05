Pagani. Il Forum dei Giovani promuove lo sport in Città (video)

Piazza Sant’Alfonso diventa per un giorno luogo di aggregazione giovanile grazie al “Forum Sport Day”. Attività fisica e nuove generazioni al centro del progetto organizzato dal Forum dei Giovani di Pagani in collaborazione con tantissime realtà territoriali. Lungo la principale piazza della città sono stati allestiti spazi dedicati al volley, al basket e al calcio, vissuti da oltre un centinaio di ragazzi che hanno dato vita anche a dei piccoli tornei. A supervisionare il regolare svolgimento delle attività, oltre che i membri del Forum, anche tante realtà sportive locali come l’A.S.D. Givova Pagani, Ask Angri, Basketball Indomita Pagani e Volley Pagani.

Una giornata importante in Provincia per ribadire i valori dello sport, mezzo di crescita personale e collettiva fondamentale soprattutto per le nuove generazioni, negli ultimi anni vittime di crisi economiche e sociali dovuti a continui lockdown. Un’altra iniziativa importante per il Forum dei Giovani di Pagani, molto attivo dalla sua ricostituzione in iniziative di riqualificazione sociale che passano inevitabilmente anche da sport e aggregazione.

