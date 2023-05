Sant’Antonio Abate. Con l’ingresso di Lucia Afeltra la giunta più rosa d’Italia

Da oggi, Sant’Antonio Abate è il Comune con la giunta più rosa d’Italia. L’annuncio della sindaca Ilaria Abagnale.

Un aspetto a cui lei stessa non aveva pensato, come ha tenuto a sottolineare in un post sui suoi canali social.

Dimissioni di Savarese, entra in giunta Afeltra

“Dopo le dimissioni per motivi personali presentate da Pietro Paolo Savarese – dice la sindaca – ho scelto di nominare al suo posto Lucia Afeltra per le sue competenze e per la sua voglia di mettersi in gioco per il paese. Determinata giovane 33enne, lascia il posto di Consigliere Comunale ed entra in giunta come neo Assessore, ereditando le deleghe di Pietro Savarese, che invece le subentrerà nell’assise cittadina da Consigliere.

I ringraziamenti a Savarese

Colgo l’occasione – continua la sindaca – per ringraziarlo anche pubblicamente per quanto fatto finora e quanto ancora faremo assieme dai banchi di Consiglio Comunale. Dal punto di vista politico non cambia l’assetto perché sia Pietro Savarese sia Lucia Afeltra sono importanti punti di riferimento della lista civica ‘Ilaria Abagnale Sindaco’, che mi ha sostenuta alle passate elezioni. Sono orgogliosa di avere una giunta così competente e diversificata, composta da donne e uomini con grande passione per la politica che rappresentano al meglio la nostra comunità.

Questo dimostra che il nostro territorio è ricco di risorse e che la passione per la vita amministrativa è presente in ogni fascia d’età e genere. Siamo pronti a lavorare insieme per il bene del paese e per garantire un futuro migliore ai nostri cittadini.

A Lucia, il nostro più caro benvenuto e augurio di buon lavoro, ed alla cittadinanza il più sentito ringraziamento per aver creduto in noi, sostenendoci tuttora ogni giorno con grande affetto”.