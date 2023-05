Giro d’Italia a Salerno.”La Polizia Locale ricorre ad agenti del Comune di Cava per la gestione dell’evento”.

Giro d’Italia a Salerno.

“La Polizia Locale di Salerno ricorre ad agenti del Comune di Cava per la gestione dell’evento. Si prenda atto della carenza di personale e si facciano scelte all’altezza di un capoluogo di provincia”.

La gestione di un evento sportivo di rilevanza nazionale merita una presenza massiccia e qualificata degli operatori della Polizia Locale su tutto il territorio cittadino. É chiaro però che il dover ricorrere a personale proveniente dal altro Comune, nello specifico da Cava de’ Tirreni, é la conferma chiara della carenza di personale che le Organizzazioni sindacali denunciano da tempo.

Una città come Salerno, ormai coinvolta in numerosi eventi di carattere nazionale, non può consentirsi un personale della Polizia Locale sottostimato rispetto a quanto previsto anche dal rapporto agenti per cittadini previsto dalle normative vigenti.

Inoltre le continue disposizioni di accentramento dei servizi, con la chiusura degli uffici, comporta, oltre che un aumento dei carichi di lavoro, seri disagi alla cittadinanza che non peraltro informata.

Bisogna restituire dignità e orgoglio al Corpo della Polizia Locale, e alla cittadinanza bisogna garantire un numero adeguato di uomini su tutto il territorio. Per questo chiediamo all’Amministrazione di prendere atto definitivamente di questo problema, che va risolto intraprendendo scelte chiare: assunzioni per concorso e non certo limitandosi alla mobilità di alcuni operatori che sicuramente non basterà a colmare le carenze esistenti.