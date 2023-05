Sport. Us Angri, un ultimo passo per la salvezza

US Angri, dopo aver fallito il matchpoint in trasferta con il Portici servono punti negli ultimi 90 minuti della regular season del girone G di serie D. Avanti i doriani avranno la corazzata Sorrento, che si gioca la promozione diretta in serie C in un incrocio di partite al cardiopalma.

Mille intrecci

Sembra la base di trama perfetta per un film hollywoodiano dove la suspense e l’attesa la fanno da padroni fino a pochi istanti prima del finale, in realtà è solamente uno dei campionati più equilibrati della stagione dei dilettanti. L’Angri domenica al “Novi” affronterà la seconda forza del campionato, che spera in un passo falso della Paganese in trasferta a Tivoli. Questi ultimi distano dai doriani solo un punto in classifica in zona play out, pari merito con l’Ilvamaddalena, attesa in trasferta nel derby sardo con l’Arzachena. Tra la linea Pagani-Angri si gioca quindi un doppio destino cruciale, anche se alla fine ai doriani, così come ai paganesi, basta vincere per fugare qualsiasi combinazione di risultati. Un’impresa non da poco per i grigiorossi che all’andata registrarono un tonfo in costiera, perdendo con un secco 3-0 nel periodo più buio del primo ciclo di Sanchez, da lì a poco dimesso.

La carica

La squadra, dopo la vittoria contro l’Atletico Uri e la trasferta corsara contro la Casertana, poteva chiudere già domenica la pratica salvezza, con la sconfitta di Portici che brucia anche visto un temporaneo risultato di vantaggio nei 90’ ed episodi sfavorevoli come il 2-3 di Varsi annullato in offside. La squadra in campo per un’ora è stata capace di inseguire il sogno, cadendo poi sul gol e su un finale blando. Per mister Luigi Sanchez bisognerà resettare tutto e lavorare in settimana, per recuperare quello stato di forma mentale, fisica e tecnica che ha portato l’Angri nelle ultime giornate a giocarsi questa grande opportunità salvezza. “Il Sorrento, lo dice la classifica, ha molta più qualità tecnica e dinamismo rispetto a noi, però non è assolutamente finita, anzi. Siamo ancora dentro la lotta salvezza, un aspetto che non era scontato fino a qualche settimana fa” ha dichiarato Luigi Sanchez domenica scorsa in vista dell’ultima giornata “Il calcio è bello perché vario, ci sono tanti risultati che possono accadere quindi dobbiamo stare calmi e stringere i denti tutti insieme. Non importa contro chi e come, ma dobbiamo portare l’Angri alla salvezza”