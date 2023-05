Angri. L’assessore Maria D’Aniello incontra i cittadini

All’ordine del giorno, mercoledì 10 maggio, una riunione conoscitiva sul Distretto Commerciale.

L’opportunità

Angri si prepara ad avviare, presso la Regione Campania, il riconoscimento del Distretto del Commercio.

Un opportunità che non si può perdere visti i numerosi vantaggi anche economici che possono ricadere sulla comunità. A tale proposito l’assessore con delega al commercio Maria D’Aniello, ha organizzato un primo incontro informale ed informativo.

L’invito dell’assessore D’Aniello

“Premesso che con delibera di giunta è stata avviata la procedura per il riconoscimento alla Regione Campania del Distretto del Commercio del Comune di Angri, che il distretto è uno strumento per lo sviluppo del territorio e opportunità vantaggiosa per i commercianti,

come Assessore al Commercio – spiega D’Aniello – comunico che per il giorno 10 maggio ore 15.30, presso la Casa del Cittadino in piazza Doria, ci sarà un primo incontro conoscitivo del Distretto Commerciale per una fattiva collaborazione in comune.

Tutti i commercianti e associazioni di categoria sono invitati a partecipare”.

Aldo Severino