Sarno 25° anno dall’alluvione. “La Partita del Ricordo”, con la Nazionale Calcio Attori

È partita la macchina organizzativa dello straordinario evento a scopo benefico “La Partita del Ricordo” che si terrà a Sarno il 9 maggio 2023, con protagonista la Nazionale Italiana Calcio Attori 1971 ed una rappresentativa Sarnese, implementata da personaggi del mondo dello spettacolo, delle Forze dell’Ordine e del mondo della notte.

La partita

In programma ci sarà una partita, presso lo stadio F. Squtieri a partire dalle ore 10.30, tra la Nazionale Italiana Attori e Rappresentativa Sarnese, con il gratuito patrocinio del Comune di Sarno capeggiato dal Sindaco Dottor Giuseppe Canfora.

I promotori

“Devis Sportitalia, l’Associazione di Promozione Sociale ACAH – All Cops Are Heroes, Love Cup ed ASD Sarno per lo Sport promotori dell’evento, hanno coinvolto tutte le realtà del territorio con in testa il Comune di Sarno, a dare lustro la Segreteria Regionale della Campania del SIAP, il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia guidata dal Segretario dott. Rosario Bonavita – dicono in una nota il Dottor Francesco Paolo Russo (ACAH), Alex Bucci (Love Cup) e Sebastiano De Vivo deus ex machina della manifestazione (Devis Sporitalia) – l’evento, caratterizzato da grande divertimento, sport, spettacolo e solidarietà, permetterà di raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione Insieme si Può ed AISLA”.

La Nazionale Italiana Calcio Attori

“Alla partita hanno confermato la loro partecipazione per la Nazionale Italiana Calcio Attori, Todaro Raimondo, Cicchella Francesco, Masciarelli Stefano, Abbacuccio Mino, Parrotto Lorenzo, Campitelli Valentino, Oliveri Roberto, Penna Agostino, Tavani Diego, Preti Andrea, Perrone Daniele, Ermito Mario, Giuffrida Francesco, Romondini Fabrizio, Silvestro Gennaro, Oradei Stefano, Esposito Ciro, Altamura Joseph, Sarcinelli Lorenzo, Pantano Stefano, Collalti Fabrizio. Mister: Oddi Giancarlo, sarà presente anche Paolo Pasquali al secolo Doctor Vintage, mentre tra le autorità sono stati invitati il Prefetto ed il Questore di Salerno e tutti i sindaci dei paesi dell’Agro sarnese-nocerino”.

Impotanza dell’evento

“Data l’importanza dell’evento e la nobile causa – continuano, Russo, Bucci e De Vivo – ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni e soprattutto di riuscire a raccogliere una cifra importante, per aiutare gli amici di Insieme si può ed AISLA”.

I ringraziamenti

“Vogliamo infine ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo storico ed inimitabile evento: SOIGEA, Vivai De Filippo, La Regina conserva alimentare, Campania Trasporti, Circuito internazionale Napoli, Borgini Jarsey, Consorsio trasporti Sant’Erasmo, Masseria Davino, BB Luna Nova, Hotel Saturday, Zuric Assicurazioni, Massimo Pizza, Biogen analisi cliniche, New Coming, Fratelli Gigi, Bennato, Lavanderia mammamia, Caseificio l’oro bianco, analisi cliniche Crescenzi, Sarnese pubblica assistenza, Solania pelati, Peluso trasporti, Monteleone dolci per passione, Fertrans, Demi srl, DM global service, 3c bar, Cleman impianti e Pasticceria arte golosa”.