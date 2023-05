La Nocerina domenica disputerà il playout al San Francesco contro il Francavilla per cercare di non retrocedere in Eccellenza.

La Nocerina domenica al San Francesco sfiderà il Francavilla per cercare di mantenere la categoria e non retrocedere in Eccellenza. Una stagione da dimenticare per i molossi che, nonostante il cambio di allenatore, non sono riusciti ad ottenere la salvezza diretta. Nell’ultima uscita della stagione regolare la squadre di mister Erra ha sfigurato contro una Cavese troppo più forte subendo ben 6 reti. Questa sconfitta così pesante non è andata giù ai tifosi rossoneri che, come riportato da testate locali, hanno avuto un duro confronto con il tecnico ed i calciatori.

La Nocerina, dunque, ha l’ultima chance a disposizione per cercare di salvare una stagione con molti bassi e pochi alti. Contro il Francavilla ci saranno ben 2 risultati a disposizione per restare in Serie D. Infatti se la gara dovesse terminare in parità sia nei 90 minuti che nei tempi supplementari, sarebbero gli ospiti a retrocedere. Nell’ultimo affronto tra le due compagini in campionato i molossi erano avanti per 2-0; nella seconda frazione di gioco il Francavilla riuscì a ribaltarla segnando 3 reti in 30 minuti di gioco. Domenica dunque servirà la miglior Nocerina stagionale (come quella vista contro il Bitonto o con la Cavese all’andata) ed il suo pubblico per evitare la clamorosa debacle.