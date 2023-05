Angri. Evviva arriva il Giro d’Italia, tutto pronto per la corsa rosa

Torna sul territorio angrese, dopo molti anni, la carovana della corsa ciclistica più famosa d’Italia. Via dei Goti, via Gioacchino D’Anna e via Adriana, resteranno chiuse al traffico a partire dalle ore 12,00 e fino alle 15,00

Erano i tempi dell’enfasi che mettevano nelle cronache tv e radio i vari cronisti come Enrico Ameri, Adriano De Zan e Claudio Ferretti o i nuovi come Filippo Corsini e Giovanni Scaramuzzino. Ognuno di noi ha ascoltato in radio e visto in tv, almeno una volta nella vita, una tappa del Giro d’Italia. Ed è giusto riconoscere il grande valore di unione che il Giro d’Italia suscita da sempre al suo passaggio tra la gente.

Una grande festa

Sicuramente è una grande festa. Una festa per tutti, grandi e piccini, appassionati e semplici curiosi. Tutti attratti da questa grande carovana rosa, anche se il passaggio sulle strade cittadine dura pochissimi minuti. Mesi di preparazione, settimane trascorse tra ordinanze e divieti. Tutto lindo, pinto e preparato per la sicurezza con anche al foto finish strade asfaltate, per la serie, ci vorrebbe un Giro d’Italia al mese.

Angri accoglie il giro d’Italia

Accogliamo dunque il Giro, i corridori e tutto il suo seguito con allegria e simpatia, entusiasmo, ammirazione e orgoglio invadendo le nostre strade. Donando, come solo noi meridionali sappiamo fare, il nostro territorio, gioiendo e emozionadoci quando i cronisti sulla rete rai, per almeno 2 milioni di spettatori nomineranno Angri.

L’ordinanza sindacale

Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli in occasione della sesta tappa del Giro d’Italia che parte da Napoli e fa ritorno a Napoli per 162 km e che prevede il passaggio dei ciclisti sul territorio angrese ha firmato un’ordinanza per domani giovedì 11 maggio di chiusure per tutte le scuole di ogni ordine e grado (compresi i servizi per l’infanzia).

Gli orari e le chiusure

Il passaggio della tappa rosa è previsto alle ore 14:00 per via dei Goti, via Gioacchino D’Anna e via Adriana, che resteranno chiuse al traffico a partire dalle ore 12,00 e fino alle 15,00, per consentirne la messa in sicurezza. Durante lo stesso orario resteranno chiusi i caselli autostradali Angri Nord in uscita e e Angri Sud in entrata ed uscita, mentre dalle ore 8,00 alle ore 16,00 è previsto il temporaneo divieto di sosta, sul percorso di gara e nelle aree di parcheggio pubbliche prospicienti la carreggiata.