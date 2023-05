Azienda ospedaliera Ruggi di Salerno. Presidio per la difesa del sistema sanitario pubblico

Venerdì 12 maggio alle ore 10 presso l’azienda ospedaliera Ruggi di Salerno, la FP CGIL Salerno, la CGIL Salerno e il Sindacato Pensionati, terranno un presidio per la difesa del sistema sanitario pubblico.

“La CGIL salernitana ha avviato sul territorio una mobilitazione a sostegno e difesa della sanità pubblica. Una serie di presidi già avviati presso la sede ASL di via Nizza e presso il Comune di Battipaglia, che vedranno quale ulteriore tappa quella di venerdì 12 al Ruggi. Diverse sono le criticità da affrontare, a partire dalla lunghe liste di attesa, l’affanno in cui versa il Pronto soccorso cittadino sottoposto a duro stress dalla mancanza di una rete territoriale che possa decongestionare i tanti afflussi che ogni giorno provengono da tutto il territorio provinciale. É necessario avviare un dialogo con le aziende affinché si giunga a soluzioni immediate e che portino risultati tangibili ai cittadini e risposte agli operatori sanitari, duramente sottoposti a ingenti carichi di lavoro.

Chiederemo all’Azienda di procedere con l’ulteriore assunzione di Oss, infermieri, tecnici di laboratorio, fisioterapisti e logopedisti. É necessario investire in nuovo personale per garantire servizi di qualità alla cittadinanza e per lo smaltimento delle lunghe liste d’attesa. Allo stesso tempo é necessario procedere alla stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti di legge e alla conclusione delle procedure per l’attribuzione degli Incarichi di funzione, affinché si giunga ad una giusta valorizzazione delle professionalità, individuando specifiche competenze e responsabilità” dichiara il Segretario Generale della FP CGIL SALERNO Antonio Capezzuto.

“Continueremo la mobilitazione e il confronto con le Aziende perché investire nel servizio sanitario pubblico é l’unica strada per garantire l’assistenza ai cittadini così come previsto dalla nostra carta costituzionale” conclude Capezzuto