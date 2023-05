Nocera Inferiore. Negozi nel mirino dei ladri, in città c’è tensione per i ripetuti furti che nelle ultime ore hanno registrato altri due episodi

Nocera Inferiore. Nuovi furti alle attvità commerciali

Negozi nel mirino dei ladri, in città c’è tensione per i ripetuti furti che nelle ultime ore hanno registrato altri due episodi ai danni altrettante attività commerciali. Secondo quanto riporta il quotidiano “La Città” a compiere l’azione criminosa potrebbe essere stata una banda o singoli in cerca di contanti lasciati nelle casse. La caccia ai pochi spiccioli si traduce, però, i danni strutturali alle attività prese di mira.

Immagini di videosorveglianza

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza danno un quadro abbastanza chiaro del modus operandi dei malintenzionati. L’ultimo raid ha coinvolto una nota pizzeria in via Atzori, in un luogo trafficato a qualsiasi ora della giornata. Nel pomeriggio di lunedì, invece un ladro con l’ombrello è penetrato in un noto salone di bellezza, in via Napoli verso 12.55, poi nella notte di ieri, intorno alle 3 di ieri, è stata invece presa di mira la pizzeria.







L’azione criminosa

Il modus operandi sembra avere matrici simili, quindi, si potrebbe pensare che sia proprio a un’unica mano come ipotizza il quotidiano salernitano. Non si esclude che la mano potrebbe essere la stessa che ha preso altre attività commerciali nei mesi scorsi, quasi sempre riuscendo a forzare le saracinesca per poi introdursi furtivamente all’interno.

