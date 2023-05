Pagani. Scuola traversa Taurano, lavori in estate

In estate è prevista l’inaugurazione del cantiere di ristrutturazione e realizzazione della scuola materna di traversa Taurano. Continua senza sosta l’operato degli uffici di palazzo San Carlo che attendono la fine del mese per appaltare i lavori dal valore di circa un milione e mezzo di euro.

L’iter

Nelle ultime ore c’è stato un aggiornamento della commissione di gara incaricata, con la sostituzione del presidente per motivi personali. Nulla di grave per un progetto che gode dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che ha larghi termini di conclusione dell’opera. “Il 31 Maggio l’ente dovrà aver aggiudicato i lavori della gara d’appalto, e pensiamo poi nel giro di qualche settimana di aprire un altro importante cantiere per i paganesi” annuncia il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Augusto Pepe, molto impegnato sulla questione “Quest’anno abbiamo promesse che avremmo accelerato definitivamente e così sarà, stiamo largamente rispettando i tempi che ci siamo imposti”. Il PNRR dà possibilità di sfruttare i fondi entro dicembre 2026, un termine temporale che tranquillizza il comune, che molto ha investito sul finanziamento di natura nazionale ed europea.

Il nodo fondi

L’amministrazione del sindaco Lello De Prisco ha lavorato tantissimo per garantirsi nella prima parte di mandato quanti più finanziamenti del genere, affrontando anche i relativi problemi di progettazione. “Abbiamo attraverso i fondi PNRR finanziato quanti più progetti possibili, dalla scuola di traversa Taurano ad altri interventi arrivando alla scuola Manzoni. Per gli enti comunali c’è molta possibilità di reperire fondi attraverso le varie occasioni di natura regionale, nazionale ed europea” ha spiegato Pepe “Purtroppo il problema spesso è la redazione dei progetti, difficile perché l’amministrazione vive sempre una carenza di personale da gestire”. La scuola di traversa Taurano sarà completamente ristrutturata ed implementata, comportando un ammodernamento della stessa linea della scuola Manzoni e di altri plessi scolastici paganesi in cantiere fino a fine mandato.

Gli interventi

“Prevediamo un efficientamento energetico volto all’ammodernamento delle strutture, creando luoghi più salubri per alunni e lavoratori, strutture scolastiche sicure ed ecologiche capaci di far risparmiare in futuro le casse comunali grazie a costi di servizio calmierati attraverso interventi come installazioni di pannelli fotovoltaici e altri strumenti” ha concluso Pepe “Siamo attentissimi perché l’obiettivo è lasciare un’impronta in questa città, che prima dell’insediamento di quest’amministrazione viveva grandi disagi in relazione all’edilizia scolastica territoriale”.