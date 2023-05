Sarno. Rinnovo Direttivo Associazione del Carnevale: Agovino eletto presidente

Rinnovo del Direttivo Dell’Associazione del Carnevale Sarnese.

Le elezioni

Si sono svolte lo scorso 30 aprile le elezioni utili al rinnovo del Direttivo dell’Associazione del Carnevale Sarnese, un passaggio quanto mai importante per dare continuità all’egregio lavoro svolto dagli incaricati uscenti.

I componenti eletti

A seguito delle consultazioni sono risultati eletti all’unanimità i seguenti componenti; la carica di Presidente è andata a Giovanni Agovino, coadiuvato alla vicepresidenza da Asia Cosenza. La carica di segretario è andata invece a Giancarlo Sorvillo, mentre il delicato ruolo di tesoriere va ad Elio Esposito.

Giovanni Agovino presidente

L’enorme soddisfazione del neoeletto presidente Giovanni Agovino si è espressa attraverso la sua dichiarazione, volta anzitutto a sottolineare quanto di buono è stato fatto dal presidente uscente Gioacchino Peluso e da tutti gli “addetti ai lavori”.

Le parole del neo eletto

“Nell’esprimere il mio ringraziamento per la fiducia riposta in me – ha infatti dichiarato il Presidente Agovino – reputo anzitutto quanto mai doveroso ringraziare il presidente uscente Gioacchino Peluso ed il Vice Presidente Franco Liguori per il lavoro svolto negli ultimi anni, nonché ringraziare tutti i comitati e le associazioni che fanno parte dell’Associazione Carnevale Sarnese.

Continuare a dare linfa vitale

“Spero di essere all’altezza della fiducia ripostami e soprattutto di svolgere al meglio il mio operato insieme alla imprescindibile collaborazione di tutti i colleghi del direttivo – ha poi continuato Giovanni Agovino – in un momento in cui l’operato svolto dal precedente direttivo e la strada che dovremmo percorrere noi neoeletti si incontrano in uno snodo cruciale che va nell’unica direzione e nel comune intento di continuare a dare linfa vitale a quello che è il nostro prezioso Carnevale”.

La ripresa dopo la pandemia

“Dopo un periodo di buio vissuto e soprattutto forzato che si è trascinato fino ai due tristi anni di pandemia possiamo dire a gran voce e con fierezza che la nostra Sarno si è riappropriata di quello che è stato da sempre il fiore all’occhiello per la nostra comunità”.

Carnevale: fiore all’occhiello di Sarno

“Il carnevale sarnese oltre ad essere divertimento e momento di aggregazione tra la nostra comunità e quelle viciniore, ha anche un grande slancio storico e culturale che si esprime nella metaforica ed allegorica maschera di Alesio, creatura esclusivamente sarnese”.

Tante attività in cantiere

“Le attività che bollono in pentola sono tante e per questo motivo presenterò alla prima riunione dell’assemblea una roadmap di tutte le azioni da mettere in campo. Per ora consentitemi il vantaggio di tenere un minimo di riserva su tutto ciò che sarà fatto ma che ben presto sarà sotto gli occhi di tutti i nostri affezionati cittadini”.

L’augurio del presidente di buon lavoro al direttivo

Auguro al mio direttivo – conclude il neo presidente – ed a tutti i comitati coinvolti un buon lavoro, con l’auspicio che continui sempre più ad essere contraddistinto dalla passione e dalla sinergia, elementi, questi ultimi, che sono stati da sempre il motore trainante del nostro movimento carnevalesco”.