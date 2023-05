Scafati. Allagamenti: a quando i fatti?

Scafati. Questo filmato da me realizzato a Marzo 2013, in Piazza Garibaldi, dimostra che in dieci anni nulla è stato fatto

Questo filmato da me realizzato a Marzo 2013, a Scafati in Piazza Garibaldi, dimostra che in dieci anni nulla è stato fatto. Ho ascoltato i candidati Sindaci parlare del problema degli allagamenti, ovviamente non faccio considerazione politiche, ma solo tecniche.

I punti

Punto 1 – La rete fognaria non risolve il problema degli allagamenti di piazza Garibaldi per l’esondazione dello Sguazzatorio; Punto 2 – Dopo l’accantonamento del GRANDE PROGETTO SARNO da parte della Regione Campania nel 2015, a oggi non vi è un progetto completo ed alternativo; Punto 3 – Senza accumulo di acque anche nei paesi a monte di Scafati, con zone di esondazione controllata con la riduzione delle portate a valle, il problema del Rio Sguazzatorio non si risolve; Punto 4 – Con l’attivazione delle reti fognarie di Comuni a monte quali Nocera, Sarno e altri che confluiscono nell’impianto di depurazione di Angri, con recapito nel controfosso, la portata a Piazza Garibaldi è destinata ad aumentare in occasione delle piogge. PERCIO’ LA SITUAZIONE STA PEGGIORANDO; Punto 5 – Il Comune può fare poco ma deve tentare di farlo meglio soprattutto nei riguardi della Regione Campania. Quest’ultima si deve decidere sulle soluzioni tecniche da adottare ed avviare le opere.

Nota a margine

Seguivo la vicenda prima di entrare in politica e continuo a seguirla anche ora che non sono in politica. La seguivo come tecnico e come cittadino che ama la sua città e continuerò a farlo.

Michele Russo