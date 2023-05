Nocera Inferiore. Arriva la Carovana della Prevenzione

Il 20 maggio giornata di screening per la diagnosi precoce del tumore al seno, in piazza Armando Diaz, grazie a Komen Italia e al Policlinico Gemelli.

La Carovana della Prevenzione fa tappa a Nocera Inferiore

La Carovana della Prevenzione arriva a Nocera Inferiore. Il programma nazionale itinerante di promozione della salute di Komen Italia, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, propone attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

Il 20 maggio, dalle 9.30 alle 16.30, quattro unità mobili ad alta tecnologia stazioneranno in piazza Armando Diaz a Nocera Inferiore. I medici volontari effettueranno due tipologie di esami diagnostici: ecografie per donne under 40 e mammografie per donne nella fascia d’età 40-49. L’iniziativa si rivolge principalmente alle donne in condizione di fragilità e marginalità sociale.

Le parole dell’assessore

“Attraverso il nostro Segretariato Sociale abbiamo contattato telefonicamente tutte le donne individuate nel target dello screening gratuito per informarle in via privilegiata di questa opportunità. Una importante occasione di prevenzione per tutte coloro che non accedono a visite medico-diagnostiche private per ragioni economiche» spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Federica Fortino, che ha lavorato per la promozione dell’evento insieme a Lisa Ruggiero, presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità, e a Raffaele Baio, presidente della Commissione Consiliare Sanità.

I medici volontari per la tappa nocerina saranno: Anna D’Angelo e Sabatino D’Archi, medici al Gemelli di Roma e volontari di Komen Italia, con la collaborazione dei colleghi del territorio Adele Lambiase, Assunta Polichetti e Maria Rosaria Croce.

È ancora possibile prenotare una delle due prestazioni diagnostiche, compilando il form al seguente link:

https://www.komen.it/carovana–della–prevenzione–nocera–20maggio/

La dichiarazione del sindaco

Stiamo registrando numeri elevati di partecipazione a giornate di prevenzione gratuita. Un segnale che i cittadini hanno bisogno di queste iniziative. Come Amministrazione Comunale continueremo ad impegnarci affinché possano esserci ulteriori proposte di questo tipo» afferma il Sindaco Paolo De Maio.