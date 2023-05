Scafati. Partono ufficialmente i lavori di riqualificazione della Villa comunale, cantiere per sei mesi e non mancano le polemiche

Scafati. Lavori a Villa Wenner, ma è polemica per i tempi

Partono ufficialmente i lavori di riqualificazione della Villa comunale di Scafati dopo la comunicazione di chiusura degli scorsi giorni.







Cantiere per sei mesi

Saranno sei lunghi mesi per la cittadinanza, privata del suo unico spazio verde in tutta la città. L’area è rimasta per diverso tempo inaccessibile al pubblico per via di problemi di natura strutturale che concernono la stato di abbandono e mancata manutenzione dei vialoni e del patrimonio arboreo. La scorsa amministrazione comunale riaprì la villa comunale lavorando contemporaneamente alla sua riqualificazione completa attraverso un progetto di quasi 1 milione di euro derivanti dai fondi Pics.







Le polemiche

Dopo un lungo iter amministrativo ha ormai preso forma il nuovo cantiere che completerà l’opera di riqualificazione. I lavori sono iniziati nelle scorse ore non senza qualche polemica della cittadinanza, che lamenta il momento poco adatto per chiudere lo spazio, in prossimità delle belle stagioni. Una scelta forzata per evitare la perdita dei fondi è una delle tante motivazioni dietro il via libera ai lavori nei prossimi sei mesi, ma c’è chi approfitta della questione per lanciare un allarme molto più largo. “Senza Villa comunale Scafati è inospitale per chiunque abbia voglia di visitare uno spazio verde. Tutte le altre aree sono completamente chiuse», è l’allarme che lancia Lorenzo Coppa , presidente del Forum dei Giovani.

Alfonso Romano