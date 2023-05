Poggiomarino. Terza edizione di “Donna e Madre”

Poggiomarino. La cura del femminile come focus per la terza edizione di “Donna e Madre” ideato dall'assessorato Pari Opportunità retto da Rachele Sorrentino

“Donna e Madre” ideato dall’ assessorato Pari Opportunità retto da Rachele Sorrentino giunge alla terza edizione. Dopo aver focalizzato l’attenzione sugli aspetti psicologici ed emozionali della donna e della mamma, nello specifico, quest’anno il focus sarà il prendersi cura del proprio corpo, della propria bellezza, della propria femminilità.



Mamme e figlie allo specchio

“Crediamo fortemente che vada valorizzata la femminilità sempre, anche quando si è madri. E così abbiamo pensato a una giornata di “donne per le donne” durante la quale le hair stylist e make up artist del nostro paese incontreranno madri e figlie per omaggiarle di un nuovo look. Le professioniste del territorio hanno dato adesione per sostenere l’iniziativa che vedrà mamme e figlie allo specchio, per la cura di se stesse. Lavori di parrucco e trucco, lunedì 22 Maggio prossimo, per lanciare un messaggio e un invito a coltivare la propria bellezza per rendere nutriente la relazione madre figlia: il valore del femminile va salvaguardato e protetto” spiega Rachele Sorrentino.







Le donne si proteggono

In linea anche Maria Vastola, Presidente della Commissione Pari Opportunità che ha promosso una giornata di autodifesa per “aiutare le donne a proteggersi in caso di pericolo”. Vastola ha ringraziato l’esperto di arti marziali “il maestro Frank De Rosa che segue con attenzione le iniziative dell’amministrazione offrendo sempre la sua preparazione con garbo e professionalità” ed ha espresso gratitudine verso le donne e le mamme di Poggiomarino “che ci onorano con la loro presenza e il loro supporto”.

Falanga: “importante iniziativa”

Per il sindaco Maurizio Falanga sarà “una ulteriore occasione importante perché le donne e le madri di Poggiomarino possano abbracciare la nostra iniziativa e conoscere oltremodo le donne della mia squadra, tutte, attente alle esigenze delle poggiomarinesi”.