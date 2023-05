U.S. Angri 1927. Juniores Cup, convocazione per Borrone e Castellano

La Juniores Cup, il torneo dedicato alle selezioni dei migliori under 18 della Serie D, ritorna dopo una assenza di quattro anni legata al Covid-19, e dal 16 al 20 maggio le rappresentative dei nove gironi si affronteranno in Versilia per la fase di qualificazione organizzate in tre triangolari.

Le vincenti e la migliore seconda parteciperanno alle semifinali, mentre la finale del torneo si svolgerà il 20 maggio alle ore 11 presso la struttura sportiva “Buon Riposo” di Pozzi di Seravezza.

Da regolamento il torneo è dedicato ai calciatori classe 2005 con la possibilità di tre classe 2004 per selezione, consentiti anche i prestiti purché provenienti da altre società dilettantistiche. Gli incontri della prima fase si concluderanno ai rigori in caso di parità con un punto in più alla vincente. Tiri dal dischetto anche in semifinale e finale qualora il punteggio nei tempi regolamentari terminasse in parità.

I nostri puledri grigiorossi Ulderico Borrone e Gennaro Castellano sono stati convocati dal responsabile della rappresentativa del girone G Stefano Caldaroni e dal tecnico Maurizio Coppola. Una partecipazione che premia il lavoro svolto dall’intero team della squadra Juniores: dal direttore generale Remo Luzi, al tecnico Roberto Iannone, ai dirigenti e allo staff medico.

La prima gara è programmata per il 16 maggio prossimo alle ore 15.00 tra la Rappresentativa “G” e la Rappresentativa “F” presso Campo “Buon riposo” – Via Buon Riposo, 8 – Pozzi di Seravezza

(riposa Rappresentativa “A”).

Gli altri incontri:

17 maggio | ore 18.00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “A” – (“G” o “F”)

Stadio Comunale “XIX Settembre” – Piazza Giacomo Matteotti – Pietrasanta.

18 maggio | ore 16.00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “A” – (“G” o “F”)

Stadio Comunale – Via Le Pianore – Capezzano Pianore.