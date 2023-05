Angri. Muore il corista Michele Serio

Dolore ad Angri per la scomparsa di una persona brava ed educata con la passione del canto.

Sono ore di lutto ad Angri dove è morto Michele Serio. Michele combatteva da poco tempo contro una brutta malattia. Aveva subito anche una difficile e complicata operazione. Ma nonostante tutto, non ce lha fatta.

Michele é deceduto nella mattinata di oggi, 14 maggio.

Una notizia che ha scosso l’intera comunità doriana che aveva avuto modo di apprezzare le doti umane di Michele come testimoniano le decine e decine di messaggi di cordoglio pubblicati sui social in queste ore.

Michele era molto conosciuto ad Angri poiché era componente di un coro amatoriale e di questa sua passione ne andava fiero. Numerose le sue esibizioni in in chiese e raduni corali.

Sulla sua pagina social a proposito di questa sua passione scriveva:

“Far parte del coro vuol dire uscire di casa la sera in preda alla stanchezza, all’affanno e al malumore, e tornare, dopo la prova, più leggeri perché cantando insieme agli altri con voce a volte anche un po’ sfiatata o calante, ci siamo comunque sollevati dalle nostre angosce. Cantare in coro significa emozionarsi, provare l’eccitazione prima del concerto, gioire degli applausi del pubblico. Ma può essere anche un’espressione di solidarietà, quando oltre che per il nostro piacere e per quello di chi ci ascolta, cantiamo a sostegno di chi soffre”.

Il ricordo del maestro Giuseppe Aversa

“La notizia della morte di Michele serio lascia tutti i componenti del coro S.Alfonso Maria Fusco, attoniti ed addolorati.Michele faceva parte da molti anni della nostra realtà corale, gruppo nel quale ha saputo farsi apprezzare per le sue qualità canore ed umane. Una persona sempre disponibile e sensibile.

A te Michele, in qualità di maestro del coro, voglio dire questo: Ti abbiamo voluto, ti vogliamo e ti vorremo un mondo di bene e ricordati che sarai presente in ogni singola nota, in ogni singolo canto che il tuo coro eseguirà. Da oggi e per sempre sarai il nostro angelo custode. Buon viaggio e possa tu riposare nella pace del Signore”.

Alla famiglia, agli amici e a quanti hanno conosciuto Michele le condoglianze personali e di tutta la redazione di Agro24.

