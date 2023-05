Elezioni: al voto 20 comuni nel salernitano e 18 nel napoletano

Alle urne e seggi aperti per il rinnovo delle amministrazioni locali che vedono interessati venti comuni nel salernitano. Secondo i numeri entrano nella cabina elettorale 129.498 votanti che potranno scegliere i loro nuovi amministratori dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani.

Scafati con cinque candidati

Tre i comuni oltre i 15mila abitanti (Scafati, Pontecagnano Faiano, Campagna) dove non è da escludere il turno supplementare di ballottaggio tra i candidati sindaco, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50%+1). È consentito anche il voto disgiunto: l’elettore potrà decidere di votare un sindaco e una lista non collegata. Il candidato che ha ricevuto più preferenze è eletto, determinando in aggiunta un premio di maggioranza del 60% per le liste collegate. Il rimanente 40% dei seggi viene ripartito in maniera proporzionale al numero di voti ricevuti da ciascuna lista.

A Scafati sono 5 i candidati sindaco: l’uscente Cristoforo Salvati (4 liste), Pasquale Aliberti (7 liste), Michele Grimaldi (4 liste), Corrado Scarlato (6 liste), Francesco Carotenuto (3 liste).

Comuni minori

Sono 17 i comuni meno popolosi (Aquara, Atena Lucana, Calvanico, Castelcivita, Giungano, Laviano, Montecorvino Rovella, Novi Velia, Ogliastro Cilento (il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato), Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Perito, Roccagloriosa, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte e Scala). In queste realtà il sindaco viene eletto in un turno unico e due terzi dei seggi disponibili nel Consiglio vanno alla lista del vincitore che ha ottenuto più voti, il restante terzo viene diviso in modo proporzionale tra le altre liste che partecipano alla competizione.

Nella città metropolitana

Sono diciotto i Comuni della Città Metropolitana di Napoli interessati dal rinnovo del consiglio comunale. Il più grande è Torre del Greco, che conta oltre 80mila abitanti, i più piccoli sono San Vitaliano e Scisciano, due centri dell’area nolana che hanno poco più di 6mila abitanti.

Complessivamente sono sessanta i candidati sindaco ma soltanto nove le donne. In totale ci sono 179 liste nella Città Metropolitana.