Nocera Inferiore. Riscossione tributi locali affidati ai privati

Tributi locali, la svolta. Per la riscossione dei tributi l’amministrazione di Paolo De Maio opterebbe per l’affidamento a un’azienda esterna specializzata. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano “Il Mattino” De Maio starebbe stringendo i tempi per portare in consiglio comunale a fine mese la proposta durante la seduta nella quale l’assise dovrà pronunciarsi sull’approvazione del bilancio di previsione.









Provvedimento in commissione bilancio

Il provvedimento dovrebbe approdare in Commissione bilancio per l’inizio dell’iter procedurale per la stesura del bando pubblico teso all’individuazione dell’azienda. Dalle stime pare certo che l’evasione dei tributi riguarda un terzo dei contribuenti e si attesterebbe tra il 64 e il 67 per cento. Il tributo più evaso riguarderebbe proprio il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la Tari.

