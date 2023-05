Pagani. Lavori urgenti per la strada implosa in Via Filettine

Il Consorzio di Bonifica si prepara ai lavori di riqualificazione del canale Mannara dopo lo sfaldamento del manto stradale in traversa Filettine.







Collasso della rete fognaria

Puntuale l’intervento dell’Ente guidato dal presidente Rosario D’Angelo, che torna ad allarmare sul rischio sversamenti. Nelle ultime ore la periferia paganese è tornata agli onori della cronaca per l’episodio che ha visto la distruzione della strada di confine di competenza provinciale, che dovrà pensare a un futuro piano di riqualificazione.

Il disagio si è registrato dopo una pesante bomba d’acqua che ha coinvolto il territorio comunale paganese e che ha visto la caduta di circa 90 millimetri cubi di acqua in un’ora. Precipitazioni non caratteristiche di maggio e che hanno messo in difficoltà il vicino canale Mannara, trovatosi imbottigliato da sedimenti ed erbacce. Nel frattempo, gli scarichi urbani in fognatura hanno iniziato a ingrossarsi vista la pressione in atto, con un conseguente spostamento che ha comportato lo spostamento della pavimentazione stradale.







Il disappunto del sindaco De Prisco

Decisamente alta la rabbia dell’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco e di quella provinciale rappresentata dal consigliere, nonché presidente del consiglio comunale paganese, Gerardo Palladino , colpiti dalla distruzione di un manto stradale rimesso a nuovo poco prima dei festeggiamenti della Madonna delle Galline.







L’intervento della Provincia

La Provincia, delegata alla cura della strada, interverrà prossimamente ma non prima di aver ricevuto risposte assicuranti dal punto di vista del dissesto idrogeologico. La palla è quindi ora in mano al Consorzio di Bonifica. «Siamo al lavoro sin da quando è iniziata l’emergenza legata al caso specifico, così come sempre è successo negli scorsi mesi. Abbiamo effettuato i sopralluoghi di rito e stiamo redigendo un programma di interventi volti al risanamento del canale Mannara», ha assicurato il presidente del Consorzio di Bonifica.

Tuttavia, D’Angelo ha puntualizzato che l’intervento tempestivo del Consorzio di Bonifica non è mai venuto a mancare a Pagani, anche oltre in alcuni casi le proprie competenze. Nonostante ciò, la situazione di degrado in cui vivono temporaneamente diversi argini e canali non è sempre riconducibile alla mancata manutenzione, ma anche all’attività di sversamento da parte di cittadini e comunità. Nello stesso canale Mannara spesso vengono ritrovati rifiuti speciali. «Ci troviamo spesso in fase di dragaggio a dover raccogliere materiali evidentemente sversati da cittadini irrispettosi dell’ambiente e della propria acqua. C’è bisogno di aumentare attenzione e sensibilità, denunciando sversamenti e situazioni di pericolo agli enti preposti e al Consorzio di Bonifica. Noi nelle emergenze, e non solo, ci siamo» ha concluso D’Angelo.

Alfonso Romano