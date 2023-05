L'annuncio del sindaco Carmine Lo Sapio: "E' una grande gioia per me, e per tutta la comunità pompeiana, sapere che Mariarosaria sta per ritornare a casa. Aspettiamo la piccola a Pompei".

Pompei. Mariarosaria, la bimba operata a Boston, torna a casa

È stato un percorso difficile, per la famiglia, ma soprattutto per lei, la piccola Maria Rosaria, la bimba di otto anni che per una malattia cardiaca ha dovuto affrontare prima un lungo viaggio e poi una operazione non facile in America.

È stata operata grazie al sostegno economico di tanti. Era stata attivata infatti subito una raccolta fondi che ha visto coinvolte tantissime persone le quali, attraverso il passa parola, hanno raccolto i soldi per poter avviare l’iter di ricovero, viaggio e operazione a Boston.

Una catena di solidarietà che ha emozionato intere comunità e che ha visto il culmine quando la bambina finalmente si è imbarcata nel volo “salvavita” direzione America.

La dichiarazione del sindaco di Pompei.

“Le notizie, quelle belle che colmano il cuore di gioia: Mariarosaria torna a casa.

La bimba di otto anni, che ha subito due operazioni al cuore al Boston Children’s Hospital, farà ritorno a casa mercoledì prossimo.

“E’ una grande gioia per me, e per tutta la comunità pompeiana, sapere che Mariarosaria sta per ritornare a casa. Aspettiamo la piccola a Pompei”.