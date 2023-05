Angri. Al via il corso di accompagnamento alla nascita

L’ultima iniziativa messa in campo dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Angri Maria D’Aniello è rivolta alle donne in attesa di un figlio, per mostrargli vicinanza e solidarietà in un momento così delicato.

L’Assessorato del comune di Angri, infatti, su proposta dell’assessore Maria D’Aniello, organizza un corso gratuito, grazie alla partecipazione di un’ostetrica esperta, che svolgerà gratuitamente il corso insieme ad altri specialisti. Il ciclo di incontri, già promosso con successo negli anni passati, sarà riservato a 10 mamme giunte al settimo mese di gravidanza.

La delegata della giunta di Cosimo Ferraioli farà partire questa settimana le iscrizioni al corso. “È sempre stato un successo questo corso di preparazione che dà la possibilità alle mamme anche di socializzare, confrontarsi, consigliarsi, condividere le proprie preoccupazioni, inoltre – spiega l’assessore angrese – sono previsti anche incontri con una psicologa, una nutrizionista e un pediatra. Un calendario strutturato per guidare le donne ad una gestazione consapevole ed informata, impartendo lezioni su una corretta respirazione e ma pure tanto altro. Oltre al corso le partecipanti avranno un motivo in più per iscriversi, potranno usufruire infatti di sconti speciali per l’acquisto di prodotti per l’infanzia e ricevere omaggi per i nascituri.

“Mediamente – continua D’Aniello – i genitori spendono per i nuovi nati circa 300 euro al mese, ma in questo caso avranno uno sconto speciale”. Infine, qualche incontro sarà aperto pure ai futuri papà. Il corso viene promosso a seguito delle diverse sollecitazioni portate all’assessore alle politiche sociali dopo i buoni risultati raggiunti negli scorsi anni.

Anna Villani