Angri. Non ci sono fondi per l’assistenza domiciliare

Politiche sociali in difficoltà. Secondo quanto afferma l’assessore delegata Maria D’Aniello i fondi destinati all’Assistenza domiciliare socio – assistenziale (ADA) per l’annualità in corso sarebbero stati già ampiamente esauriti con severe ripercussioni e disagi sul servizio essenziale rivolto ad anziani con limitata autonomia, che vivono da soli e/o che vivono con famiglie che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l’igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle minime condizioni di autonomia e di dignità individuale.







Essenziale e fondamentale

Un servizio cardine necessario a mitigare e migliorare la qualità della vita del soggetto beneficiario nel suo ambiente limitandone il rischio di emarginazione sociale. L’interruzione del servizio o la sua mancata erogazione mettono in evidenza la triste stagione delle politiche sociali angresi fortemente condizionata oltre che dalla mancanza di fondi anche dalla mancanza di personale e di precisi indirizzi politici.

RePol