San Valentino Torio. Ora Rosario e Jemila riposano uniti per sempre (video)

San Valentino Torio. Rosario e Jemila uniti in un amore eterno. Ieri si sono tenuti i funerali di Jemila a San Valentino Torio, oggi dolore e lacrime per Rosario Langella il fidanzato residente a Pagani. Anche per Il 16 enne paganese, le esequie si sono tenute a San Valentino Torio nella chiesa San Giacomo Maggiore. Una folla commossa si è stretta intorno ai familiari. Tanti amici, momenti toccanti pieni di dolore e angoscia per quanto accaduto. Un destino crudele e beffardo.







L’atroce sorte

I due fidanzati erano seduti sul sedile posteriore di una Toyota Yaris condotta dal padre della minore su cui viaggiavano anche la madre della ragazza e il fratellino di nove anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada A30, nel tratto che attraversa il comune di Mercato San Severino, in direzione Caserta. A provocare lo sbandamento dell’auto, sarebbe stato, molto probabilmente lo scoppio di uno pneumatico. Tragedia nella tragedia, In queste ore la notizia della morte anche del piccolo Mourad. Ricoverata ancora in gravi condizioni la madre mentre il padre non è in pericolo di vita.

Due comunità Pagani e San Valentino distrutte dal dolore.

