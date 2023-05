Nocera Inferiore. Un uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico con l'aggravante della vicinanza a una scuola

Nocera Inferiore. Atti osceni davanti alla scuola, uomo denunciato

Un uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante della vicinanza a una scuola. Un 50enne è stato fermato in via Cicalesi, nei pressi di un istituto scolastico. L’uomo era stato segnalato da alcuni cittadini. Sul posto è stata inviata una auto civetta con agenti della polizia locale in borghese che hanno constatato quanto accadeva. “Gli agenti intervenuti hanno filmato quanto stava accadendo e hanno acquisito prova diretta. L’uomo è stato trovato con i pantaloni bagnati”, ha spiegato il comandante Fulvio Testaverde al quotidiano “La Città”.







L’identificazione

Dopo l’immediato intervento per tutelare la sicurezza e l’integrità degli studenti l’uomo è stato accompagnato presso il comando per l’identificazione e la formalizzazione della denuncia a piede libero. Si tratterebbe di un 50enne non del posto con altri precedenti.

ReCro