Angri. Allagamenti. Primi interventi mitiganti sui canali (video)

Angri. Allagamenti. Primi interventi mitiganti sui canali

È solo il primo passo per tentare di mitigare una parte di territorio interessata dai fenomeni di allagamento e alluvionali. Via Orta Corcia, via Orta Longa e località Avigliana spesso sono vittime dei canali secondari reticolari ostruiti da vegetazione spontanea e altre occlusioni di natura umana. Condizioni che determinano particolarmente lo stato di dissesto idrogeologico della zona.

L’intervento del Consorzio di Bonifica

Sul posto, su sollecitazione dell’assessore alle politiche ambientali Ciro Calabrese e del consigliere comunale di “Progettiamo per Angri” Domenico D’Auria, è intervenuto il Consorzio di Bonifica per iniziare il lavoro un primo ed essenziale lavoro di dragaggio e di mitigazione dei canali secondari. Un’azione necessaria che permette alle acque di confluire liberamente sui canali primari. Sul posto da qualche giorno gli operai del Consorzio di Bonifica sta operando un trattore appositamente attrezzato per le opere di pulizia degli alvei e dei letti dei canali di confluenza.













Azione pilota?

Una prima e intensa azione che potrebbe fare da slancio ad altre analoghe iniziative in sinergia con l’ente comunale come ribadisce l’assessore delegato Ciro Calabrese sul posto per verificare le opere di bonifica.

Il servizio è di Aldo Severino