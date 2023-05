I Santo California. Stasera a “I migliori anni della nostra vita” su Rai Uno

Stasera alle 21.15 su Rai Uno i Santo California cantano "Tornerò". Grande emozione ed orgoglio per gli angresi e per tutto il territorio non solo salernitano ma dell'intera Campania

Stasera a “I migliori anni della nostra vita” su Rai Uno i Santo California cantano “Tornerò”.

Il gruppo: un orgoglio del nostro territorio

Crea sempre una grande emozione vedere l’esibizione sui canali della Rai di uno dei gruppi più amati della storia della canzone italiana. Un grande orgoglio in primis per gli angresi e per tutto il territorio non solo salernitano ma dell’intera Campania.

“Tornerò”

“Tornerò” è un motivo cantato in tutto il mondo. Esistono versioni tradotte in tutte le lingue. Il brano ha sempre offerto alla band grandi opportunità portandoli di fatto a girare il mondo.

Anche se la formazione nel corso degli anni è cambiata più volte, il nucleo storico è rimasto intatto.

Pietro Barbella, la voce solista angrese

Angri, in particolare, si emoziona di più, poiché la voce solista del gruppo, Pietro Barbella ha la stessa intensità e coinvolgimento di sempre.

Non ci resta che sintonizzarci stasera alle 21.15 su Rai Uno per cantare tutti con i Santo California.