L’U.S Angri 1927 parteciperà al prossimo campionato di serie D

L’Us Angri 1927 parteciperà al prossimo campionato di serie D, gli uomini di Sanchez non sbagliano lo spareggio play out contro il Pomezia. Al “Novi” termina con un sonoro 3-0 grazie ai bomber Vincenzo Barone e Pablo Andres Acosta e a dei super interventi del portierino Esposito. La partita in quel di Angri inizia con ritmi blandi e diversi errori tecnici, sintomo della pressione che si sente tra entrambe le compagini. Barone cicca un ottimo pallone di testa al quarto d’ora, seguito da un ribaltamento di fronte dei romani con Mastella che tira di poco fuori. Il nove doriano prende le misure anche poco dopo, quando è bravo al diciottesimo a scendere sulla fascia destra ma il suo tiro si infrange contro il corpo di Marcucci. Il gol del vantaggio arriva poco dopo la mezz’ora, quando la difesa del Pomezia non riesce a gestire un pallone che vaga sui piedi di Barone, che ha tempo per prendere la mira e segnare l’1-0. Determinante al tramonto della prima frazione anche Esposito, bravissimo ad anticipare Teti intorno al minuto 42 evitando la battuta a rete. Nella seconda frazione la squadra grigiorossa si abbassa, anche per voglia dei giocatori di Pomezia di raggiungere perlomeno i supplementari. È pronto Esposito alla conclusione del neo entrato Cabellud al 75°, apice della sofferenza doriana che si trasforma presto in apoteosi. Gli spazi in contropiede sono larghi, e dopo la gioia del raddoppio negata a Barone al minuto 78 ad esultare è il suo sostituto Acosta per ben due volte. Il gigante argentino riesce a concludere a rete il 2-0 all’83° dopo una magistrale azione di rimessa rifinita da Langella, poi è attento sul tap in del 3-0 dopo la ribattuta di Marcucci su un tiro di Aracri proprio allo scoccare del novantesimo. “È un sogno, grazie ai giocatori, alla società, a questi fantastici tifosi” sono state le parole in conferenza stampa di un estasiato mister Luigi Sanchez, che pochi istanti prima del match era corso in tribuna per abbracciare i suoi tifosi “Con tante difficoltà l’abbiamo portata a casa, dovevamo riuscirci prima ma ora conta poco. Questo non è un risultato mio, ma anche di Antonio Floro Flores e Carmelo Condemi, gli allenatori che mi hanno preceduto”

Tabellino

US Angri 1927 (3-5-2)

Esposito, Manzo, Sall, Pagano, Umile, Fabiano (25’st Della Corte), Langella (45’+3st Vitiello), Fiore, Palladino (24’st Visconti), Varsi (41’st Aracri), Barone (32’st Acosta). Panchina: Bellarosa, Riccio, De Rosa, Cassata. Allenatore: Luigi Sanchez

Pomezia Calcio (3-4-1-2)

Marcucci, Sossai, Cardinali (19’st Barbarossa), Rizzitelli, Larach, Gagliardini, Lo Pinto (29’st Cabellud) , Rocchi (14’st Nanni), Oi (42’pt Pizzuto), Massella, Teti. Panchina: D’Adamo, Gasbarra, Di Nezza, Mizzina. Allenatore: Fabrizio Ferazzoli

Arbitro: Ferdinando Toro di Catania. Assistenti: Lorenzo Gatto di Collegno e Fabio Cantatore di Molfetta

Reti: 32’pt Barone, 38’st Acosta, 45’st Acosta

Note:Ammoniti: Barone (A), Ferazzoli (P), Sossai (P), Acosta (A), Della Corte (A), Sall (A), Massella. Espulsioni. Calci d’angolo: 3-5. Recuperi: 2’pt, 6’st