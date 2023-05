Pagani. Ritardo sulle estumulazioni ed è nuova emergenza

Pagani. Ritardo sulle estumulazioni: ce ne sono 190 da recuperare. Il sindaco De Prisco: “Abbiamo pochi dipendenti per fare tutto”

Ancora emergenza per i servizi cimiteriali, in particolare per quello di estumulazione. Da recuperare ancora 190 operazioni degli anni precedenti.

Gestione in affanno

L’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco dalla conclusione del periodo di lockdown imposto dal Covid-19 ha accelerato i lavori per recuperare il gap e ora l’obiettivo è rientrare entro la fine del prossimo anno. La discussione politica delle ultime settimane è tornata a infiammarsi, nello specifico in assise, rispetto la gestione e il recupero del cimitero paganese, da tempo in condizioni di difficoltà. Sullo sfondo della vicenda i problemi strutturali, il luogo di culto negli anni ha vissuto enormi problemi di gestione, per i più disparati motivi interni ed esterni.

Sessa chiede chiarezza

A chiedere chiarezza nell’ultima seduta di consiglio comunale la consigliera comunale di opposizione Anna Rosa Sessa, che ha ricevuto puntuale risposta dal consigliere delegato dell’amministrazione De Prisco, il consigliere delegato Tommaso Passamano.







I dati

Leggendo diversi dati redatti dagli uffici competenti, il Comune conferma una situazione di relativa difficoltà dovuto al grande lavoro di recupero di operazioni rinviate da anni e che gravano sull’ente oltre che sul malcontento cittadino. Ben 338 dal 2018 in poi, tra esumazioni, traslochi di salme, trasferimento di cassettini ed estumulazioni. Nell’ultimo anno il gap è diminuito di quasi 150 unità, arrivando a un ritardo di 190 operazioni che mantengono la tensione alta ma dimostrano l’esistenza di una strategia riparatoria.







Tommaso Passamano

“Stiamo cercando di recuperare il terreno perduto in questo tempo a causa della pandemia. Anche se non voglio polemizzare su questo, la metà delle operazioni arretrate non appartenevano a questa amministrazione. È giusto che quelle operazioni vengono recuperate, e lo stiamo facendo. In più, ci tengo anche a sottolineare lo stato di abbandono in cui noi abbiamo trovato il cimitero quando ci siamo insidiati come amministrazione”, ha detto il consigliere comunale Tommaso Passamano.









Ma l’opposizione continua a incalzare. “Al momento, c’è un dato incontrovertibile: questa amministrazione comunale deve recuperare 190 interventi. I cittadini purtroppo risentono della mancanza di efficienza presso il cimitero comunale” ha affermato la Sessa.

De Prisco: “poco personale”

La discussione ben presto si è concentrata sulle responsabilità passate di appalti di gestione reputati controversi, e trova conclusione nell’intervento finale del sindaco Lello De Prisco, che si concentra a mandare un segnale diverso verso il futuro, anche preoccupato. “Il nostro problema, e che hanno anche altre amministrazioni comunali, è che fra poco, con la scarsità di dipendenti non è che non si faranno le operazioni, ma non si apriranno i cimiteri perché non abbiamo personale a sufficienza. Per questo motivo, stiamo lavorando anche affinché si reperisca altro personale” conclude De Prisco.

Alfonso Romano