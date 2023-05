Sarno. Per la scuola De Amicis è pronto l’iter aggiudicare i lavori per il completamento dello storico istituto scolastico

Sarno. Scuola De Amicis tempi stetti per l’appalto

Per la scuola De Amicis è pronto l’iter aggiudicare i lavori per il completamento dello storico istituto scolastico di corso Giovanni Amendola chiuso dal 2005. La scadenza del bando per la presentazione delle offerte per la procedura di appalto per l’affidamento dei lavori di “completamento ed efficientamento impiantistico e rifiniture dello storico edificio scolastico” è terminata lo scorso 2 maggio.

Appalto da oltre tre milioni di euro

L’importo complessivo dell’appalto è di oltre 3 milioni di euro da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità – prezzo. La stazione di committenza che ha in carico la gara di appalto a evidenza pubblica è la società consortile Asmel di Gallarate.







La commissione di valutazione

È stata nominata una commissione di gara composta dal presidente e due commissari che dovranno valutare le offerte presentate degli operatori economici interessati ai lavori. Previsti vari interventi di tipo strutturale che dovranno essere effettuati nell’istituto, tra i quali il “restauro e manutenzione dei beni sottoposti a vincolo” per 2.100.000 euro e l’adeguamento degli “impianti tecnologici” per 1 milione e 85mila euro. La durata dei lavori, dalla data di apertura del cantiere, è stimata in 658 giorni, ovvero 1 anno e 10 mesi. A un sommario calcolo cronologico, tendendo conto anche dei tempi necessari per la valutazione delle offerte, il plesso scolastico potrebbe riaprire entro il 2025.









Scuola storica

L’istituto De Amicis fu costruito nel 1929. La scuola attualmente presenta evidenti condizioni di degrado, con criticità strutturali interne, esterne e nelle aree adiacenti ricadenti sul centrale corso Giovanni Amendola.

ReCro