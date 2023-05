Paganese-Casertana 0-2. Al Marcello Torre va di scena l’ultimo atto della stagione 2022/2023, match valido per la finale playoff del girone G. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria contro la Lupa Frascati, mentre i rossoblu dal pari contro l’Arzachena.

Paganese-Casertana 0-2: la cronaca della gara

Partita che inizia subito a ritmi altissimi con la prima occasione che arriva dopo appena 6 minuti: Cipolla riceve un cross dalla sinistra e di testa sfiora il palo. La risposta degli ospiti arriva qualche minuto dopo con la conclusione di Bollino che però termina alta. La squadra di mister Giampà è padrona del campo, ma non riesce ad impensierire la retroguardia dei falchetti. Il primo vero brivido per la Paganese arriva al 44′ quando Bollino, dopo aver saltato due avversari, calcia e costringe Moro agli straordinari per mantenere il risultato sullo 0-0. Dopo 45 minuti dunque si va a riposo in parità.

Nella ripresa è la Casertana a premere sull’acceleratore ed il solito Bollino, dopo appena un minuto, trova il gol del vantaggio; per l’assistente però si tratta di fuorigioco e la rete viene annullata. Gli azzurrostellati rialzano la testa ed al 61′ Faiello sfiora la rete con una conclusione dall’interno dell’area di rigore, bravo Prisco a respingere in corner. Ad un quarto d’ora dalla fine ancora occasione Paganese: Prisco non trattiene il pallone, la Paganese ne approfitta, ma la retroguardia della Casertana respinge sulla linea. Aumenta la stanchezza e diminuiscono le occasioni da rete. Dopo 94 minuti il risultato non si smuove e si va ai tempi supplementari.

Dopo i tempi regolamentari la Casertana sembra avere più benzina ed infatti dopo appena 5 minuti arriva il gol del vantaggio per i rossoblu. Liurni crossa per Ferrari che dall’interno dell’area di rigore non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. I biancoazzurri provano a rimettere il match in parità sfruttando le palle inattive, ma senza successo. Al 112′ arriva il colpo del KO: Guida recupera palla sulla pressione, salta Moro e sigla il definitivo 0-2.