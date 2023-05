Galdieri Rent a sostegno della formazione

Galdieri Rent scende in campo per la formazione sostenendo dei corsi specialistici. Al via un percorso di aggiornamento per i commercialisti in collaborazione con Vinci Professionale.

In calendario ben cinque incontri a cadenza mensile presso il Circolo Montecitorio, Via dei Campi Sportivi 5 in Roma che sono iniziati giovedì 11 maggio 2023, con l’evento denominato “Assegnazione Beni ai soci e… Dintorni” a cura di Lelio Cacciapaglia.

Un tema ripropostosi come caldo in virtù dell’ultima legge di Bilancio. E’ tornata la norma che consente di assegnare o cedere con tassazione ridotta gli immobili non strumentali delle società ovvero di trasformare in società semplice le società commerciali la cui attività è quella di gestione di immobili.

Galdieri Rent ha particolarmente a cuore la formazione in quanto aiuta a raggiungere obiettivi personali sfidanti, a migliorare la propria qualità della vita, a rendersi indispensabili in un team di lavoro. Con la formazione continua si possono mantenere e sviluppare abilità che consentono di agire nel modo più efficace possibile.