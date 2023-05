Angri. Quarant’anni di Liceo La Mura, la presentazione del libro a Palazzo Doria

La rassegna

Parte la rassegna “Angri Città d’Arte” organizzata dalla Pro Loco sotto l’egida del Comune di Angri: eventi dal 24 maggio al 21 dicembre.

I patrocini

E’ prevista una grande partenza per Angri Città d’Arte, la rassegna di arte cultura, spettacoli, eventi e presentazioni di libri, giunta alla terza edizione con numerose attività già svolte nelle due stagioni passate. La rassegna gode già del patrocinio morale della Regione Campania, della Camera di Commercio di Salerno, dall’Enac, Anicav e dell’Assostampa Giornalisti della Valle del Sarno.

L’avvio con il volume sulla storia del Liceo

Ad aprire il cartellone il 24 maggio alle ore 18.30 nella sala degli affreschi del palazzo Doria, la presentazione del volume edito dal Centro Iniziative Cultutali dal titolo “Quaran’anni di Liceo La Mura – Storia testimonianza e immagini dell’istituzione scolastica angrese”, prevista la partecipazione di ex docenti ed ex studenti.

I saluti istituzionali

Ad aprire, con i saluti istituzionali, Aldo Severino, presidente della Pro Loco Angri e direttore artistico della rassegna che si concluderà il 21 dicembre, secondo un ricco calendario che sarà presentato a breve.

A seguire i saluti dell’amministrazione a cura del vicesindaco e assessore alla Cultura Antonio Mainardi e dell’editore del volume, nonché presidente del Centro iniziative culturali Luigi D’Antuono.

Un ricco parterre di ospiti

Previsti gli interventi del Prof. Filippo Toriello, dirigente scolastico Liceo “Don Carlo La Mura”, del prof. Enrico De Vivo, curatore del volume “Quarant’anni Di Liceo La Mura”, del dott. Gioacchino Alfano già sottosegretario, ex studente Liceo “La Mura” del prof. Carlo Di Legge, ex docente Liceo “La Mura” della prof.Ssa Giovannina Ferraioli, ex docente Liceo “La Mura” del dott. Giancarlo Russo, magistrato,ex Studente Liceo “La Mura”, della dott.Ssa Maria Somma diirigente della Regione Campania, ex Studente Liceo “La Mura”.

La seconda presentazione: il libro di Suor Lina Pantano

Sabato 27 maggio alle ore 19,30 sempre nella sala degli affreschi, Suor Lina Pantano presenterà il volume “La piccola casa della Provvidenza” un volume che approfondisce, attraverso cenni storici e racconti, la vita del Fondatore delle Suore Battistine Sant ‘Alfonso Maria Fusco.

A seguire il Galà delle Orchestre scolastiche

Due presentazioni di libri, due appuntamenti da non perdere a cui ne seguirà un altro previsto per il 1 giugno e che riguarderà la musica orchestrale. Saranno di scena infatti ben tre orchestre sul palco nei giardini di Villa Doria, per l’atteso “Galà delle Orchestre scolastiche”.